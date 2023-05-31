Власти Беларуси на период проведения саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе, могут вновь использовать нелегальных мигрантов против Литвы.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на главу Службы охраны государственной границы Литвы Рустамаса Любаеваса.

"Поддерживаем постоянный контакт со службами разведки и контрразведки, оцениваем обстановку на государственной границе. На сегодняшний день мне бы не хотелось называть какие-то конкретные риски. Одним из возможных рисков, входящих в зону нашей ответственности, является использование нелегальной миграции с целью дестабилизации обстановки во время проведения мероприятия", – сказал Любаевас на пресс-конференции.

Напомним, в 2021 году в Литве резко выросло количество нелегальных мигрантов, которые попадали в страну через границу с Беларусью. Литовские власти обвинили в этом Минск, который, в свою очередь, отверг обвинения. В результате Вильнюс принял решение построить на границе с Беларусью забор из колючей проволоки.

А в прошлом году в Польше сообщали, что белорусские пограничники режут дыры в "стене" между странами для пропуска нелегалов.