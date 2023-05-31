В НАТО нет единого мнения по поводу обещаний Украине на саммите в июле.

Об этом пишет Politico.

Согласно изданию, восточноевропейские страны выступают за то, чтобы дать Киеву понять, что он движется в сторону вступления в альянс.

Их западноевропейские коллеги, в свою очередь, полагают, что серьезные дискуссии о членстве необходимо отложить до окончания войны в Украине.

"Для Киева этого недостаточно – ему нужен конкретный импульс и шаги к членству в НАТО", – пишет издание.

При этом ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина может надеяться на "более четкое" высказывание "того, что мы уже говорили". Она заверила, что Альянс намерен более четко выразить Киеву свою поддержку.

В апреле президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что членство Украины в Североатлантическом альянсе невозможно до окончания войны с Россией.