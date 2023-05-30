Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что Россия напала на Украину из-за расширения НАТО и желания Украины вступить в альянс.

Об этом он заявил на конференции по безопасности GLOBSEC в столице Словакии Братиславе.

"Я знаю, что всем известны причины... одной из причин было расширение НАТО", - сказал премьер-министр Грузии.

Такой же аргумент для оправдания полномасштабного вторжения использовала и сама Россия.

Отметим, что Украина подала заявку на вступление в оборонный альянс прошлой осенью после нескольких месяцев войны и срыва мирных переговоров. После полномасштабного вторжения России в Украину Финляндия и Швеция также подали заявки на вступление в НАТО.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правительство республики в сближении с Россией и дистанцировании от Запада.

Накануне 19 мая из РФ вылетел первый за четыре года прямой рейс в Грузию. Как заявлял глава грузинского Агентства гражданской авиации Гиви Давиташвили, Грузия изучила опыт стран, куда продолжают летать российские авиакомпании несмотря на санкции и приняла наиболее строгие требования. Грузия не допустит к полетам авиакомпании, попавшие под санкции Евросоюза, а также самолеты, которые потеряли техническую поддержку производителя.

После этого сообщалось, что президент Грузии объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways. В ответ её пообещали не пускать на борт. Также Зурабишвили назвала оскорбительным восстановление авиасообщения с РФ.