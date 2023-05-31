Глава Генштаба Чехии Карел Ржехка допустил войну НАТО с Россией. По его мнению, если бы она началась, Чешская республика с первого момента стала бы ее участником

Об этом он заявил на конференции по внутренней безопасности и устойчивости государства в Палате общин, передает издание iRozhlas.

"Война между Россией и альянсом НАТО - наихудший сценарий для нас - не невозможна, а возможна", - предупредил Ржехка.

Армия под его началом пытается подготовиться к конфликту высокой интенсивности с технологически развитым противником, то есть Россией.

"Потому что Россия сегодня находится на траектории конфликта с НАТО", - заявил начальник Генштаба.

Если бы такая война разразилась, большую часть армии он отправил бы воевать в соответствии с планами Альянса. Концепция развития всех ведомств и всех компонентов безопасности должна учитывать войну, сказал Ржехка.

Напомним, еще в феврале глава Генштаба Чехии Карел Ржехка заявлял, что в случае столкновения между Россией и НАТО Чехия станет "активной участницей" конфликта "с первой минуты".

А недавно Карел Ржехка призвал Запад готовиться к "плохому сценарию" контрнаступления Украины.