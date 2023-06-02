Украина не вступит в НАТО в ближайшее время. Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес в интервью The Washington Post.

"Мы должны быть реалистами и говорить: "В Вильнюсе этого не произойдет; Этого не произойдет в ближайшее время", - сказал он, имея ввиду июльский саммит НАТО в столице Литвы.

"Но что могут сделать те державы, которые хотят быть более ориентированными на будущее, чтобы помочь Украине и дать ей не 100-процентный эффект, а аналогичный тому, что дает НАТО?". Уоллес сказал, что ряд стран готовы заключить двусторонние или многосторонние "пакты о взаимной обороне" с Украиной и принять долгосрочные планы по наращиванию военного потенциала страны, "чтобы убедиться, что это очень дорогая возможность для России или кого-либо еще вторгнуться в Украину в будущем", - пишет издание.

Напомним, вчера Владимир Зеленский заявил, что надежды Украины на вступление в НАТО "становятся все более и более отдаленными".

По данным WSJ, США планируют предложить Украине вместо членства в НАТО гарантии безопасности по израильской модели: максимальное сотрудничество в области безопасности и поставки оружия без формальных обязательств участия в войне.