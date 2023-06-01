Министры иностранных дел НАТО на встрече в Норвегии обсудят стремление Украины вступить в Североатлантический Альянс и ее дальнейшую поддержку в войне с Россией.

Об этом заявил в четверг, 1 июня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, прибыв на встречу в Осло, пишет "Европейская правда".

"Мы обсудим, как усилить и сохранить нашу поддержку Украины. В последние месяцы союзники НАТО предоставили беспрецедентный уровень поддержки Украине, помогая ей отвоевывать и возвращать украинские территории", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что министры обсудят и стремления Украины относительно членства в Альянсе.

"Все союзники соглашаются, что двери НАТО открыты для новых членов. Все союзники также согласились, что Украина станет членом Альянса. Все союзники согласны с тем, что от членов НАТО и Украины зависит решение, когда Украина станет членом. Москва не может иметь право вето на расширение НАТО", – заявил Столтенберг.

В то же время, по словам генсека, все союзники НАТО согласны с тем, что сейчас важнейшая и самая неотложная задача – гарантировать, что Украина победит как суверенное независимое государство.

"Президент Путин и Россия не должны выиграть эту войну", – добавил Столтенберг.

Напомним, на днях глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что приглашение Украины в НАТО может стать ключевым фактором для окончания войны и гарантиями безопасности для нашей страны.

Между тем, как пишет Politico, в НАТО пока нет единого мнения по поводу обещаний Украине на саммите в июле.