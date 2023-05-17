Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ей приходится "умолять эстонские компании обрести моральный ориентир" и отказаться от сделок, которые могут дать Москве доступ к санкционным товарам.

Об этом пишет Financial Times.

В интервью изданию она рассказала, что прибыльная торговля с Россией в обход западных санкций привлекает компании в странах Балтии, несмотря на "ястребиную позицию" политического руководства этих стран по отношению к событиям в Украине.

Так она прокомментировала информацию о том, что непропорционально большое количество санкционных товаров на сумму $1 млрд прошло через страны Балтии.

"Вы очень громко говорите об Украине, России и безопасности, но за кулисами вы поддерживаете Москву", - заявила она, адресуя упрек эстонским бизнесменам.

Ранее сообщалось, что в Россию завозятся в обход санкций запасные части для самолетов на миллионы долларов.

Также мы писали, что, по данным FT, в Евросоюзе заметили, как после транзита через Россию пропали подсанкционные товары на миллиарды.

Кроме того, сообщалось, что в 2022 году Россия заняла восьмое место в десятке ведущих экономик мира, несмотря на санкции.