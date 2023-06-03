В Офисе президента заявили о дефиците оружия для наступления
Противоречивые сигналы идут из Офиса президента Украины по поводу контрнаступления. Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова начать этот процесс, и не будет ждать дополнительных поставок вооружений.
При этом замглавы ОП Игорь Жовква в интервью Times заявил, что у Киева недостаточно оружия для контрнаступления.
По его словам, для проведения контрнаступления Киеву "нужно всё, что есть в распоряжении": бронетехника, танки, артиллерия. Однако, вероятно, имеющегося Украине недостаточно, полагает Жовква. Ракет ПВО, в том числе для американских Patriot, тоже меньше необходимого, ведь российские удары постоянно истощают их запас.
"Если вы хотите начать успешное контрнаступление, вам нужно все, что есть в вашем распоряжении, в том числе артиллерия, бронетехника и танки, поэтому, вероятно, у нас их недостаточно" - сказал Жовква.
По его словам, Владимир Зеленский посетил так много стран за последний месяц из-за необходимости получить больше оружия.
Как писала "Страна", США уверены, что удовлетворили потребности Украины для наступления, и очень этим довольны.
Также генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что Украина готова к успешному контрнаступлению. Но союзники еще должны помочь ей выстроить систему долгосрочной безопасности.
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