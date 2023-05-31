Главком ВСУ Валерий Залужный поговорил по телефону главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли о планах украинского наступления. Также стороны обсудили дальнейшую работу над усилением ПВО Украины.

Об этом Залужный сообщил в своем Telegram-канале.

"Рассказал об обстановке на фронте, дальнейших планах Вооруженных Сил по освобождению украинской территории и возможных действиях противника. Уделили внимание вопросу поставок вооружения, военной техники и боеприпасов. Среди приоритетных потребностей – дальнобойные снаряды.

Проинформировал о массированных вражеских атаках крылатыми и баллистическими ракетами, ударными беспилотниками и управляемыми авиабомбами. Важно работать над усилением противовоздушной обороны Украины за счет дополнительных систем и истребителей F-16", – говорится в сообщении главкома ВСУ.

Ранее Марк Милли заявлял, что стратегические цели РФ в войне в Украине недостижимы, а украинские стратегические цели - освободить всю захваченную россиянами территорию - "могут быть достижимы военным путем, но, вероятно, не в близкие сроки".

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это заявление "шагом вперед к пониманию реальности на Земле".