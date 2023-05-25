Стратегическая цель Украины вернуть все утраченные территории не выглядит достижимой военным путем в краткосрочной перспективе.

Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли во время пресс-конференции.

"Украинская стратегическая цель заключается в том, чтобы освободить всю оккупированную Россией Украину. В оккупированной Россией Украине пара сотен тысяч российских войск. Это, возможно, реализуемо военным путем, но, вероятно, не в ближайшей перспективе", — сказал глава американского Генштаба.

Также он сообщил, что Вашингтон при поставках вооружений Киеву установил правило, согласно которому передаваемая техника не должна применяться для атак на признанной США территории России.

Недавно Милли дал интервью, в котором обрисовал три вероятных исхода контрнаступления ВСУ, если оно состоится. Также он назвал низким шанс того, что Украина или Россия достигнут своих политических целей на поле боя в этом году.

Также Милли говорил, что танки Abrams не решат исход войны в Украине.