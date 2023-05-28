Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на заявление главы генштаба США Марка Милли о том, что полная победа Украины в ближайшее время маловероятна. Он назвал это "шагом вперед к пониманию реальности на земле".

Об этом пишут российские СМИ.

Ранее американский генерал заявил, что украинские стратегические цели - освободить всю захваченную россиянами территорию - "могут быть достижимы военным путем, но, вероятно, не в близкие сроки". Причиной он назвал "несколько сотен тысяч российских солдат" в Украине.

При этом Милли считает, что Россия своих целей в этой войне в принципе не достигнет.

Ранее в Минобороны Украины посчитали, сколько американских самолетов нужно для полного освобождения Украины.

Тем временем война в Украине идет уже 459-й день. Мы следим за новостями 28 мая в своем онлайне.

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