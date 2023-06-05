Российские войска морально истощены долговременным ожиданием наступления ВСУ и паникуют.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Россияне не знают, на каком направлении произойдет наше контрнаступление и держат 450 км фронта на участке нашей ответственности в постоянном напряжении. Кроме того, у оккупантов вызывает серьезное волнение то, что наши действия и пропаганда доходят до глубокого тыла в Крыму.

Мы наблюдаем их маневры - россияне нервничают и постоянно укрепляют оборонительные сооружения, в некоторых случаях прибегают к дезертирству. Это все говорит об их морально-психологической расшатанности", - сказала Гуменюк.

Напомним, накануне Минобороны Украины выпустило видеоролик "Планы любят тишину" с намеком, что объявления о начале контрнаступлении ВСУ не будет.

А украинские хакеры взломали эфир российских телеканалов в Крыму и включили этот видеоролик, после чего, по словам очевидцев, прервалось вещание у телеканалов "Пятница!" и "Россия".

Ранее, 3 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к контрнаступлению ВСУ.

Однако в тот же день замглавы ОП Игорь Жовква сообщил, что у Киева недостаточно оружия для контрнаступления.