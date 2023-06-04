Украинские хакеры взломали эфир российских телеканалов в Крыму. Там появилось обращение Министерства обороны Украины, что о контрнаступлении ВСУ объявлять не будут. После этого сигнал телеканалов был отключён.

Об этом сообщил в телеграм-канале "советник главы Крыма" Олег Крючков.

"Эфирное телевидение - все мультиплексы - работают в обычном режиме", - заявил он.

Крючков не уточнил, какие каналы были взломаны, однако очевидцы рассказывают, что вещание прервалось у телеканалов "Пятница!" и "Россия".

Напомним, сегодня Минобороны Украины выпустило видеоролик "Планы любят тишину" с намеком, что объявления о начале контрнаступлении ВСУ не будет.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к контрнаступлению ВСУ в интервью The Wall Street Journal.

Однако в тот же день замглавы ОП Игорь Жовква в интервью Times сообщил, что у Киева недостаточно оружия для контрнаступления.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Украина готова к успешному контрнаступлению. Но, по его мнению, союзники еще должны помочь ей выстроить систему долгосрочной безопасности.