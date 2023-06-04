Министерство обороны Украины опубликовало видео с подписью: "Планы любят тишину. Объявления о начале не будет".

Соответствующий ролик появился в телеграм-канале замминистра обороны Анны Маляр.

Судя по всему речь идет о том, что о начале наступления ВСУ (которое уже многократно переносилось) украинское командование объявлять публично не собирается.

Ранее британская газета The Times сообщала, что намечающееся украинское контрнаступление "является гигантской неопределенностью" и "непредсказуемой войной". И наиболее вероятный его исход - отсутствие преимуществ у любой из сторон конфликта.

При этом накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к контрнаступлению ВСУ в интервью The Wall Street Journal.

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