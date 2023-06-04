Намечающееся украинское контрнаступление "является гигантской неопределенностью" и "непредсказуемой войной". И наиболее вероятный его исход - отсутствие преимуществ у любой из сторон конфликта.

Об этом пишет британская газета The Times.

Вот несколько факторов, которые добавляют неопределенности в прогнозы о том, будет ли украинская контратака успешной.

Пока неизвестно, насколько хорошо украинцы смогут адаптироваться к новому оборудованию, предоставленному Западом. До сих пор существует довольно жесткое и старомодное мышление, особенно на более высоких уровнях командной структуры. Многих сдерживает страх принять неправильное решение. Уже не будет такого же быстрого продвижения, как в Харьковской области - Россия готовилась отражать удары. "Вагнер" еще может сказать свое слово в этой войне, их вывод из Бахмута может означать, что их хотят восстановить и передислоцировать.

Кроме того, в материале говорится, что контрнаступление не положит конец войне - такое мнение высказывает политолог Марк Галеотти.

По его словам, даже если предположить, что Украина могла бы освободить Крым и территории Донбасса, конфликт на этом не закончится, так как Россия не сдастся.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к контрнаступлению ВСУ в интервью The Wall Street Journal.

При этом замглавы ОП Игорь Жовква в интервью Times заявил, что у Киева недостаточно оружия для контрнаступления.