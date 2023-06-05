Наступление ВСУ идёт, но не на Южном направлении, о чем сегодня много говорят россияне, а под Бахмутом.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своём телеграм-канале.

Маляр считает, что, заявляя об атаках ВСУ на южных направлениях, россияне хотят отвлечь внимание от своего поражения под Бахмутом.

"В частности, эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там мы двигаемся довольно широким фронтом. Есть успех. Занимаем господствующие высоты. Враг в обороне хочет удержать позиции", - сказано в посте замминистра.

По словам замминистра, сейчас на юге идут бои местного значения.

Также Маляр опубликовала карту Бахмута, обведенную красной линией, как бы намекая на план по окружению города и еще раз делая акцент на то, что основные события разворачиваются около Бахмута, а не на южном фронте или где-либо ещё.

Как сообщала "Страна", из разных источников продолжает поступать противоречивая информация о контрнаступлении ВСУ.

Ранее в Минобороны намекнули, что не будут объявлять о начале контрнаступления.

Между тем ещё в начале мая генсек НАТО высказал убеждение, что Украина готова к успешному контрнаступлению.

Война в Украине идет 467-й день. Мы следим за новостями 5 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 4 июня. Вчера сообщалось о прорыве ВСУ в районе Угледара в Донецкой области, но официальных подтверждений этому нет. По данным Генштаба ВСУ, россияне сейчас пытаются атаковать в районе Ивановского под Бахмутом. Они также атакуют на Купянско-Сватовском направлении. Бои там проходят практически круглосуточно.

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