В "ДНР" прокомментировали информацию о продвижении ВСУ на флангах под Бахмутом.

Комментарий дал в эфире телеканала "Россия-24" "глава ДНР" Денис Пушилин.

"Ситуация на линии боевого соприкосновения на флангах остается очень тяжелой, но находится под контролем российских сил. И также мы видим, что противник продолжает обстрелы, то есть, может быть, без каких-то чрезмерных активных действий в плане продвижения живой силы, но с использованием артиллерии это по факту происходит", - заявил Пушилин.

Он также утверждает, что у российских войск есть "серьёзное продвижение" в Марьинке под Донецком.

Кроме того, по его словам, украинские войска дважды за последние двое суток предпринимали попытки контрнаступления в районе Угледара. Он утверждает, что ВСУ понесли потери, а их атаки были отбиты.

Ранее куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что ВСУ вошли в Берховку на северо-западе от Бахмута.

Между тем Украина не подтверждает начала крупных наступательных действий на южном фронте и называет фейками сообщения об этом российских СМИ.

Война в Украине идет 467-й день. Мы следим за новостями 5 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 4 июня. Вчера сообщалось о прорыве ВСУ в районе Угледара в Донецкой области, но официальных подтверждений этому нет. По данным Генштаба ВСУ, россияне сейчас пытаются атаковать в районе Ивановского под Бахмутом. Они также атакуют на Купянско-Сватовском направлении. Бои там проходят практически круглосуточно.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Анализ военно-политической ситуации в блоге Олеси Медведевой.