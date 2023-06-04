Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что с сентября прошлого года Россия потеряла в Бахмуте Донецкой области в 7,5 раза больше военных, чем Украина.

Об этом он заявил в интервью итальянскому изданию Corriere.

"С 1 сентября, когда Москва начала использовать осужденных в качестве наемников в Бахмуте, погибли 22 816 человек. Наши потери в 7,5 раз меньше. Мы не имеем права сдавать наши города. Без сопротивления они бы победили", - сказал Данилов, отвечая на вопрос, почему Украина так отчаянно защищала Бахмут.

Напомним, куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин впервые подтвердил, что украинские войска все же находятся на юго-западной окраине Бахмута в районе садов.

Ранее старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс сообщал, что с мая прошлого года в боях за Бахмут Донецкой области потери российских военных составили 20-30 тысяч убитыми и ранеными.

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