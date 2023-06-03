Ликвидировано 560 оккупантов, 10 танков, 32 артсистем за сутки. Потери России в войне на 3 июня
Потери России в войне в Украине на утро субботы, 3 июня, составили 560 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 209470 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 танков, 12 ББМ и 32 артсистем за сутки.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 209470 (+560) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3829 (+10),
- боевых бронированных машин - 7502 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 3533 (+32) ед,
- РСЗО - 582 (+7) ед,
- средства ПВО - 342 (+7) ед,
- самолетов - 313 ед,
- вертолетов - 298 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3165 (+28),
- крылатые ракеты - 1132 (+15) ед,
- корабли /катера - 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6289 (+22) ед,
- специальная техника - + 475 (+10).
Как писала "Страна", вчера украинская армия отбила полтора десятка атак под Купянском, Лиманом и Марьинкой.
В Киевской области из-за ночной атаки РФ 2 июня ранены ребенок и пенсионер, повреждены дома и авто.
Также "Страна" писала о том, как президент Украины Владимир Зеленский высказался о начале наступления ВСУ и грозил бороться со странами, помогающими РФ обходить санкции. Об этом он заявил на совместном брифинге с эстонским коллегой Аланом Карисом, который вчера приехал в Киев.
Война в Украине идет 465-й день. Мы следим за новостями 3 июня 2023 года в своем онлайне.
Накануне редакция подвела итоги минувшего дня: "Цели ракетных ударов по Украине, Байден переступает "красные линии Путина", "минная крепость" на юге".
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Ниже опубликован блог Олеси Медведевой с анализом военно-политической ситуации.