Потери России в войне в Украине на утро субботы, 3 июня, составили 560 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 209470 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 танков, 12 ББМ и 32 артсистем за сутки.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.06.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 209470 (+560) человек ликвидировано,

танков ‒ 3829 (+10),

боевых бронированных машин - 7502 (+12) ед,

артиллерийских систем - 3533 (+32) ед,

РСЗО - 582 (+7) ед,

средства ПВО - 342 (+7) ед,

самолетов - 313 ед,

вертолетов - 298 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3165 (+28),

крылатые ракеты - 1132 (+15) ед,

корабли /катера - 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6289 (+22) ед,

специальная техника - + 475 (+10).

Как писала "Страна", вчера украинская армия отбила полтора десятка атак под Купянском, Лиманом и Марьинкой.

В Киевской области из-за ночной атаки РФ 2 июня ранены ребенок и пенсионер, повреждены дома и авто.

Также "Страна" писала о том, как президент Украины Владимир Зеленский высказался о начале наступления ВСУ и грозил бороться со странами, помогающими РФ обходить санкции. Об этом он заявил на совместном брифинге с эстонским коллегой Аланом Карисом, который вчера приехал в Киев.

Война в Украине идет 465-й день. Мы следим за новостями 3 июня 2023 года в своем онлайне.

Накануне редакция подвела итоги минувшего дня: "Цели ракетных ударов по Украине, Байден переступает "красные линии Путина", "минная крепость" на юге".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Ниже опубликован блог Олеси Медведевой с анализом военно-политической ситуации.