Украинские войска отбили 15 атак под Купянском, Лиманом и Марьинкой.

Об этом сообщается в пятницу, 2 июня, в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. Отбито 15 российских атак на направлениях:

Купянском – вблизи Новоселовского Луганской области;

Лиманском – в районе Макеевки Луганской области и Спорного Донецкой области;

Марьинском – в районе Марьинки (восемь атак).

2. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

3. Армия РФ нанесла 15 ракетных ударов и 62 авиаудара, совершила около 20 обстрелов из РСЗО.

4. Авиация ВСУ нанесла 10 ударов. Украинская ПВО уничтожила 15 крылатых ракет и 17 ударных БПЛА типа "Шахед-136".

Ранее мы писали, что накануне Воздушные силы ВСУ уничтожили семь баллистических и три крылатых ракеты, выпущенные на Киев.

Война в Украине идет уже 464-й день. Мы следим за новостями 2 июня в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 463-го дня войны. Ночью был новый обстрел Киева. Противник выпустил из Брянской области 10 ракет "Искандер". Все они были сбиты.

Обломки упали на города и привели к жертвам. Крупнейшая трагедия произошла возле больницы №3 в Деснянском районе Киева, где погибли три человека, среди них - 9-летняя девочка. По версии их родственников, они погибли, потому что не смогли попасть в убежище, которое оказалось закрытым.

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Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.