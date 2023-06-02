Воздушные силы Украины сообщили подробности об очередной воздушной атаке РФ в ночь на 2 июня.

По последним данным, были уничтожены 15 крылатых ракет и 21 ударный дрон.

По данным ВС ВСУ, беспилотники летели поздно вечером с юга по руслу Днепра, используя рельеф местности. А в три часа ночи в Украину с севера залетели крылатые ракеты Х-101/Х-555, выпущенные из Каспия авиацией. Они маневрировали, пытаясь ввести в заблуждение украинскую ПВО.

Однако, как заявляется, все 15 ракет и 21 дрон были уничтожены.

Напомним, в Киевской области из-за ночной атаки РФ ранены ребенок и пенсионер, повреждены дома и авто.

Война в Украине идет уже 464-й день. Мы следим за новостями 2 июня в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 463-го дня войны. Ночью был новый обстрел Киева. Противник выпустил из Брянской области 10 ракет "Искандер". Все они были сбиты.

Обломки упали на города и привели к жертвам. Крупнейшая трагедия произошла возле больницы №3 в Деснянском районе Киева, где погибли три человека, среди них 9-летняя девочка. По версии их родственников, они погибли, потому что не смогли попасть в убежище, которое оказалось закрытым.

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Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.