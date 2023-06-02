В Киевской области из-за сегодняшней ночной атаки РФ есть пострадавшие. Среди них ребенок и пенсионер.

Об этом сообщает в пятницу, 2 июня, Офис генпрокурора в своем Telegram-канале.

Травмы получили 11-летний ребенок и мужчина 68 лет. Мужчину доставили в больницу и прооперировали.

В Киевской областной военной администрации сообщили, что из-за падения обломков сбитых ракет и дронов повреждены пять частных домов. В трех из них выбиты окна, посечены фасады, в двух возникли пожары. Также повреждены несколько автомобилей и выбиты окна в одном из офисных помещений.

Напомним, по данным украинского Генштаба, в ночь на 2 июня Россия запустила по Украине 15 крылатых ракет и 18 беспилотников "Шахед". В частности, по предварительным данным, в Киеве обошлось без жертв и разрушений, все цели были сбиты силами ПВО.

Также сообщалось, что под ударом РФ был Никопольский район Днепропетровской области. Город обстреляли снарядами из тяжелой артиллерии.

Война в Украине идет уже 464-й день. Мы следим за новостями 2 июня в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 463-го дня войны. Ночью был новый обстрел Киева. Противник выпустил из Брянской области 10 ракет "Искандер". Все они были сбиты.

Обломки упали на города и привели к жертвам. Крупнейшая трагедия произошла возле больницы №3 в Деснянском районе Киева, где погибли три человека, среди них - 9-летняя девочка. По версии их родственников, они погибли, потому что не смогли попасть в убежище, которое оказалось закрытым.

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Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.