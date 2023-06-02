Из-за участившихся обстрелов столицы многие киевляне ночуют в метрополитене. Столичная подземка работает до 23:00 но прийти переночевать сюда можно в любое время даже после начала комендантского часа.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Чтобы заночевать в столичном метро правоохранителям нужно предъявить паспорт для проверки по базе МВД и личные вещи.

Некоторые люди ночуют в подземке уже по несколько дней и планируют ночевать здесь и дальше если интенсивность обстрелов не уменьшиться.

Ранее "Страна" проверила укрытия по соседству с местом гибели людей у закрытого убежища в киевской поликлинике. Оказалось, что все они открыты.

Тем временем стало известно, что из-за гибели людей у закрытого укрытия в Киеве задержаны четыре человека.

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