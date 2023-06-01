После того, как сегодня утром трое жителей Деснянского района Киева погибли, так как не смогли попасть в укрытие - оно оказалось закрыто, - "Страна" решила проинспектировать другие бомбоубежища в этой части города.

"Страна" проверила несколько укрытий, которые значатся на официальной карте бомбоубежищ Киева. Все они оказались открыты, а поблизости с ними обнаружились еще и другие укрытия, которых даже нет на карте - например, в здании местного ЖЭКа.

Особым спросом у жителей ближайших кварталов пользуется укрытие в подвальном помещении поликлиники на ул. Закревского, 81/1. Охранник сообщил "Стране", что укрытие работает круглосуточно и вмещает более 150 человек.

Также круглосуточно открыто убежище в школе № 294. Днем оно работает только для учеников - они учатся в две смены, так как всех школьников одновременно подвал не вмещает. А вечером прийти в это убежище может любой желающий.

Большинство опрошенных "Страной" местных жителей знают, где находятся ближайшие убежища. Но признаются, что не спускаются в бомбоубежища во время воздушных тревог. Некоторые придерживаются "правила двух стен" в доме или выходят на лестничную клетку. Другие уже привыкли и не реагируют на тревоги.

"Иногда хожу в убежище, но ночью бывает даже не успеваешь выбежать. Так, в коридоре становимся. Раньше бегали, в начале войны, в поликлинику, там хороший подвал и было много людей. А сейчас уже нет. Ко всему привыкаешь. В ЖЭКе тоже у нас есть укрытие. В моем доме есть подвал, но он не обустроен, там нет подпорок. Если оно упадет, то там братская могила будет. А смысл бежать в такое укрытие, что тебя привалит и никто тебя не найдет", - рассказала "Стране" пенсионерка Тамара.

"Я не хожу в укрытие вообще. Не хочу. Дома сижу. Правила двух стен даже не придерживаюсь", - сказала "Стране" посетительница местного собеса.

"Я из Изюма приехал, оно мне не надо", - так ответил на вопрос "Страны" один из жителей.

Его друг отреагировал на вопрос о спуске в бомбоубежище философски: "Чему быть, того не миновать. Я не боюсь".

Напомним, сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал проверить все укрытия в Украине после трагедии в Киеве.

А президент Владимир Зеленский заявил, что закрытые убежища в Киеве - это ответственность мэра Виталия Кличко.