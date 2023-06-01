В некоторых школах Киева родителям учеников начала приходить рассылка о переходе на дистанционное обучение. Это связано с участившимися обстрелами столицы и угрозами новых ракетных атак.

"В связи с угрозой новых массовых обстрелов, по указанию РУО завтра переходим в полностью дистанционный режим. Отменяются все массовые мероприятия, работа кружков и секций.

Школа завтра будет работать в режиме готовности принятия к укрытию жителей микрорайона. Что касается работы с понедельника – ждем дополнительную информацию", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве сегодня произошла массовая ракетная атака РФ. Воздушные силы ВСУ уничтожили семь баллистических и три крылатых ракеты, выпущенные по столице.

В результате ракетной атаки по столице погибли две женщины и ребенок - 9-летняя девочка.

Ранее мы писали, что последний звонок в украинских школах рекомендуют провести 16 июня, а вручить документы до 21-23 июня.

Война в Украине идет уже 463-й день. Мы следим за новостями 1 июня в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 462-го дня войны. Под Бахмут перебрасывают "элитных" российских десантников, которыми заменяют уходящих "вагнеровцев", об этом рассказал экс-командир полка "Азов". В Донецкой области наиболее ожесточенные бои ведутся в районе Авдеевки.

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Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.