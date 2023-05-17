Последний звонок в школах Украины 2023 года Департамент образования рекомендовал провести 16 июня, однако каждое учебное заведение может выбрать свою дату.

Об этом сообщил замминистра образования Андрей Витренко в эфире телемарафона.

"По усмотрению военных администраций каждого региона в зависимости от военно-политической ситуации и ситуации безопасности внутри страны научно-педагогический совет, учредители и военные администрации принимают окончательное решение об окончании этого 2022-2023 учебного года", – рассказал заместитель министра образования.

Департамент образования рекомендует вручить выпускникам документы об образовании до 21-23 июня.

Замминистра отметил, что праздник последнего звонка могут устроить онлайн. В частности, это касается тех школ, где нет укрытия, или расположенных в потенциально опасном регионе.

По словам Витренко, выпускных вечеров, скорее всего, не будет на территориях, где обучение проходило в онлайн-режиме.

Ранее заместитель министра образования и науки Андрей Витренко заявил, что учебный год завершится не позднее 30 июня. Продолжительность учебного года не повлияет на график проведения НМТ и вступительной кампании.

Накануне Верховная Рада Украины поддержала законопроект, освобождающий 11-е классы от государственной итоговой аттестации и определила порядок поступления в вузы в формате национального мультипредметного теста (НМТ).