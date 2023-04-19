В Украине предлагают перевести школы на 12-летнюю систему образования уже с 2024 года.

Об этом сообщил глава Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак во время презентации результатов исследования "Образование во время войны", трансляция которой велась на Ютубе.

Гурак считает, что оптимальным вариантом решения проблемы образовательных потерь, понесенных Украиной из-за COVID-19 и войны, могло бы стать введение 12-летней системы образования уже с 2024 года.

"Можно рассматривать множество методов и методик компенсации образовательных потерь. Но у нас есть реформа НУШ (новая украинская школа - Ред.), и мы задекларировали в законодательстве, что перейдем на 12-летнюю профильную систему образования в 2027 году. Поэтому лично я убежден, что у нас есть уникальный шанс перейти на 12-летнюю систему образования раньше, уже в 2024 году. И это решит все наши вопросы. Мы сможем сбалансировать образовательную программу таким образом, чтобы учесть все пропущенные занятия (из-за воздушных тревог, отсутствия электроэнергии и интернета), учесть переходный период на каждом уровне и сможем подготовиться к 2027 году – к полноценному внедрению профильной старшей школы”, – сказал Гурак.

Как мы писали, на днях новый министр образования Оксен Лисовый предложил сократить количество предметов в школах.

Также мы сообщали, что недавно Украина и Польша договорились вместе "совершенствовать учебники" по истории и географии.