Учебный год завершится не позднее 30 июня.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко на брифинге.

По словам Витренко, по усмотрению областных военных администраций вместе с учредителями школ каждого региона в зависимости от ситуации будут приниматься решения об окончании 2022/23 учебного года.

Продолжительность учебного года не повлияет на график проведения НМТ и вступительной кампании.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала законопроект, освобождающий 11-е классы от государственной итоговой аттестации и определила порядок поступления в вузы в формате национального мультипредметного теста (НМТ).

Ранее мы писали, что в этом году учащиеся 4 и 9 классов тоже не будут сдавать Государственную итоговую аттестацию. Такое решение принято с целью сохранения жизни и здоровья учащихся в условиях военного положения.

Также "Страна" рассказывала, что в Министерстве образования объяснили алгоритм действий для поступающих в вузы в этом году.

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