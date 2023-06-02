Сегодня ночью Киев вновь подвергся новой массированной воздушной атаке РФ.

Как сообщает Киевская городская военная администрация. На этот раз атака была комбинированной – дронами и крылатыми ракетами одновременно.

"Пуски ракет были осуществлены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555. Синхронно по разным направлениям Киев атаковали БпЛА, по предварительным данным – барражирующие боеприпасы "Shahed", - сообщили в КГВА.

В воздушном пространстве над Киевом и вокруг Киева силами ПВО были обнаружены и уничтожены более 30 воздушных целей разного типа.

"Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует. Данные оперативного строительства собираются и уточняются", - заявил Сергей Попко, начальник КГВА.

Также по Киеву была информация о падении обломков на проезжую часть в Дарницком районе, но она не подтвердилась.

А в Подольском районе в результате падения обломков загорелась трава. Вызовов спасателей и медиков не зафиксировано. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Напомним, что с мая длится серия воздушных массированных атак на Киев. 1 июня Киев пережил сильнейшую атаку 10 ракетами "Искандер". В результате погибли три человека, которые пытались попасть в укрытие поликлиники - один ребенок и двое женщин.