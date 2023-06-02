В пятницу, 2 июня, Генштаб ВСУ обнародовал сводку ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. Предварительно этой ночью противник запустил по Украине 15 крылатых ракет и 18 "Шахидов" - все цели были уничтожены. За прошедшие сутки россияне нанесли 12 ракетных ударов с применением 10 баллистических и крылатых ракет типа "Искандер" по Киеву и 2 зенитных управляемых ракет С-300 по Харькову.

2. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях отражено более 25 атак. Под Купянском - западнее Масютовки, а также в районе Куземовки. На Лиманском направлении - в районе Белогоровки и Спорного.

3. Под Донецком были отражены многочисленные атаки на Марьинку (там, по данным РФ, против ВСУ начал действовать кадыровский спецназ "Ахмат").

4. В захваченной части Херсонской области россияне продолжают принудительную паспортизацию. Российская оккупационная администрация определила 1 сентября конечным сроком получения паспорта гражданина РФ с обязательным отказом от украинского паспорта. Также местные энергетические компании сообщают об обязательном переподписании новых договоров на поставку электроэнергии только при наличии российского паспорта. Тем, кто откажется, угрожают прекращением снабжения электроэнергией, депортацией, конфискацией имущества.

Война в Украине идет уже 464-й день. Мы следим за новостями 2 июня в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 463-го дня войны. Ночью был новый обстрел Киева. Противник выпустил из Брянской области 10 ракет "Искандер". Все они были сбиты.

Обломки упали на города и привели к жертвам. Крупнейшая трагедия произошла возле больницы №3 в Деснянском районе Киева, где погибли три человека, среди них - 9-летняя девочка. По версии их родственников, они погибли, потому что не смогли попасть в убежище, которое оказалось закрытым.

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Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.