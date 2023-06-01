Бои на трех направлениях, под Бахмутом - затишье. Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
Генштаб ВСУ публикует вечернюю сводку с фронтов за 1 июня.
Главное из заявлений командования:
1. Бахмут снова не указан в перечне районов боевых действий.
2. За сутки ВСУ отбили 19 российских атак на следующих направлениях:
- Купянском – западнее Масютовки Харьковской области,
- Лиманском – в районе Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области,
- Марьинском – в районе Марьинки.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла 12 ракетных и 36 авиаударов, совершила около 10 обстрелов из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла 11 ударов. Украинская ПВО уничтожила 10 баллистических и крылатых ракет типа "Искандер", которыми россияне били по Киеву.
Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подтвердил, что ВСУ приостановили продвижение на флангах Бахмутского направления в последние несколько дней.
Война в Украине идет уже 463-й день. Мы следим за новостями 1 июня в своем онлайне.
Также мы подводили итоги 462-го дня войны. Под Бахмут перебрасывают "элитных" российских десантников, которыми заменяют уходящих "вагнеровцев", об этом рассказал экс-командир полка "Азов". В Донецкой области наиболее ожесточенные бои ведутся в районе Авдеевки.
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Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.