Генштаб ВСУ публикует вечернюю сводку с фронтов за 1 июня.

Главное из заявлений командования:

1. Бахмут снова не указан в перечне районов боевых действий.

2. За сутки ВСУ отбили 19 российских атак на следующих направлениях:

Купянском – западнее Масютовки Харьковской области,

Лиманском – в районе Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области,

Марьинском – в районе Марьинки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла 12 ракетных и 36 авиаударов, совершила около 10 обстрелов из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла 11 ударов. Украинская ПВО уничтожила 10 баллистических и крылатых ракет типа "Искандер", которыми россияне били по Киеву.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подтвердил, что ВСУ приостановили продвижение на флангах Бахмутского направления в последние несколько дней.

Война в Украине идет уже 463-й день. Мы следим за новостями 1 июня в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 462-го дня войны. Под Бахмут перебрасывают "элитных" российских десантников, которыми заменяют уходящих "вагнеровцев", об этом рассказал экс-командир полка "Азов". В Донецкой области наиболее ожесточенные бои ведутся в районе Авдеевки.

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Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.