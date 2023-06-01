Новобранцы третьей штурмовой бригады ВСУ готовятся к контрнаступлению в направлении Бахмута. Их командир считает, что регулярная армия РФ намного опаснее, чем ЧВК "Вагнер".

Об этом пишет The Guardian.

"Офицеры и солдаты, проводящие боевые стрельбы в сельской местности Донецкой области, не питают иллюзий по поводу стоящей перед ними задачи", - говорится в репортаже.

Командир батальона Петр Горбатенко заявил изданию, что минобороны РФ - более опасный противник, чем ЧВК "Вагнер".

"Российская регулярная армия - это сложная боевая система, а значит, гораздо более опасный враг, чем "Вагнер". Они готовятся к атаке. Они хотят поймать нашу атаку, а затем контратаковать сами", - заявил он.

Бойцы утверждают, что падение Бахмута не деморализовало их.

"Вы выигрываете сражения, не завоевывая и оккупируя землю, а уничтожая врага, его технику и склады. Мы убили десять из них на каждого убитого ими нашего. Так что, мы убили многих из них, но в основном они были из группы "Вагнера". Для них они были просто мясом. Так что, трудно сказать, кто победил", - сказал Горбатенко.

Некоторые из новобранцев первого батальона прибыли прямо после обучения в Великобритании, но офицеры говорят, что этого недостаточно, чтобы подготовить их к предстоящему бою.

"Европейские тренировки немного отличаются. У них есть опыт, но это борьба с талибами, а это отличается от борьбы с регулярной армией, такой как российская. Поэтому нашим солдатам приходится переучиваться здесь", - сказал Горбатенко.

Украинские военные говорят, что у них есть преимущество в небольших роторных беспилотных аппаратах, используемых для наблюдения или для сброса гранат на малой дальности, но у них нет возможности сбивать российские дроны "Орлан" большой дальности, которые россияне используют для корректировки артиллерийского огня.

"Русские - профессиональная армия, и они точно знают, как строить оборонительные линии. Они делают это отлично. Их оружие не очень современное, но его огромное количество, и этого вполне достаточно, чтобы продолжать войну. Единственный способ выиграть - быть более профессиональными и технически продвинутыми", - сказал командир батальона.

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что ВСУ приостановили продвижение на флангах Бахмутского направления в последние несколько дней.

А сегодня Евгений Пригожин заявил о выводе основной части "вагнеровцев" из Бахмута. Остальные, по его словам, выйдут до 5 июня.

Мы подробно рассказывали о том, как повлияет на ситуацию на фронте выход "вагнеровцев" из Бахмута.