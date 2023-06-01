Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский прокомментировал информацию о том, что ВСУ приостановили свое продвижение по флангам на Бахмутском направлении.

"В течение нескольких минувших дней продвижение на флангах было приостановлено, потому что выполнялись другие важные задачи. Командованием нашей группировки принимаются меры, направленные на восстановление боеспособности наших частей и срыв намерений противника", - сообщил Сырский.

Командующий также сообщил, что военные РФ изменили формат своего поведения на Бахмутском направлении, поэтому сейчас там наблюдается временное затишье.

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