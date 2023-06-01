Куратор российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что сегодня, 1 июня, основная часть "вагнеровцев" вышла из Бахмута в тыл.

Остальные, по его словам, выйдут до 5 июня.

Подтверждений со стороны министерства обороны РФ о том, что "вагнеровцы" уходят из Бахмута и их заменяет регулярная российская армия, пока нет.

Еще 25 мая Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" начала вывод своих подразделений из Бахмута.

На это советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что российские власти не дадут Пригожину вывести свои войска из Бахмута.

Напомним, на днях спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что в Бахмут на замену "вагнеровцам" заходят воздушно-десантные войска РФ и мотострелковые подразделения.

Ранее мы подробно рассказывали о том, как повлияет на ситуацию на фронте выход "вагнеровцев" из Бахмута, если он произойдет в реальности.

Война в Украине идет уже 463-й день. Мы следим за новостями 1 июня в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 462-го дня войны. Под Бахмут перебрасывают "элитных" российских десантников, которыми заменяют уходящих "вагнеровцев", об этом рассказал экс-командир полка "Азов". В Донецкой области наиболее ожесточенные бои ведутся в районе Авдеевки.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.