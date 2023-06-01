ВСУ не могут атаковать пункты дислокации ракет "Искандер" западным оружием из-за договоренности с партнёрами.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии агентству "Укринформ".

"Мы не атакуем цели на территории России. Как говорит руководство государства, есть стратегия: мы обещали партнерам не атаковать вооружением, которое нам предоставляют", - заявил представитель Воздушных сил.

Это не касается украинских территорий, которые захватила РФ, добавил Игнат.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявлял, что удары вооруженных сил Украины по объектам на территории России оружием украинского производства легитимны с точки зрения права.

В то же время в Белом доме говорили, что не приветствуют удары по российской территории.

Напомним, в ночь на 1 июня Киев подвергся массированному ракетному обстрелу. По столице были выпущены ракеты типа "Искандер".

Война в Украине идет уже 463-й день. Мы следим за новостями 1 июня в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 462-го дня войны. Под Бахмут перебрасывают "элитных" российских десантников, которыми заменяют уходящих "вагнеровцев", об этом рассказал экс-командир полка "Азов". В Донецкой области наиболее ожесточенные бои ведутся в районе Авдеевки.

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Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.