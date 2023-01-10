Министерство юстиции Украины выпустило отчёт о том, какими именами украинцы называли своих детей в 2022-м году.

Об этом ведомство написало на своем странице в Facebook.

Среди необычных имён для девочек министерство выделило, например, имя Джавелина (очевидно в честь американского противотанкового ракетного комплекса, который находится на вооружении ВСУ), а вот среди необычных имён для мальчиков Минюст упомянул такие имена как Искандер и Сармат. Напомним, что так называются известные российские ракеты.

Понятно, что детей, скорее всего, не в их честь называли (Искандер - это распространённое среди восточных народов имя, а Сармат - среди осетин), но во время войны с РФ имена эти звучат все-таки несколько двусмысленно (особенно, когда на них акцентирует внимание Минюст).

Самыми же распространенными именами для девочек стали Анна, Анастасия, Вероника, София, Александра, Мария, Виктория, Милана, Соломия, Варвара, Ева.

А среди мальчиков - Артем, Дмитрий, Иван, Максим, Михаил, Даниил, Владислав, Александр, Андрей.

Напомним, в первом полугодии 2022-го некоторые молодые украинские родители также проявили оригинальность и назвали своих малышей крайне необычными именами. Среди них: Квитослава, Дзвенислава, Червонка, Иордана, Чиамада-Аделина, Хозяйка, Мисси.

Среди мужских: Миролюб, Варфоломей, Князь, Моисей, Лорд, Граф.

Также сообщалось, сколько заключили браков и сколько родилось детей в Киеве с начала войны.