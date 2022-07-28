В первом полугодии 2022 года самыми популярными именами, которые дали своим новорожденным малышам украинские родители стали: Соломия, Александра, Полина, Максим, Богдан, Марк и другие. При этом некоторые украинцы решили назвать детей более оригинально, например Хозяйка или Моисей.

Об этом сообщает Минюст.

Самым популярным именем среди украинцев стало Джавелина/Джавелин. Новорожденных мальчиков также называют как турецкие БПЛА - Байрактар.

Среди женских имен наиболее популярными стали также Анна, София, Мария, Виктория, Анастасия. Среди мальчиков - Артём, Александр, Дмитрий, Михаил.

Кроме того, некоторые молодые украинские родители проявили оригинальность и назвали своих малышей крайне необычными именами. Среди трендовых редких имен последнего полугодия для мальчиков в Минюсте отметили такие женские имена: Квитослава, Дзвенислава, Червонка, Иордана, Евангелина, Чиамада-Аделина, Фрея, Жасмин, Хозяйка, Ариэль, Зореслава, Мисси.

Среди мужских: Миролюб, Варфоломей, Князь, Северус, Зореслав, Моисей, Лорд, Марилуиз, Миродар, Добромир, Граф.

Вместе с тем, после победы Украины на Евровидении-2022 популярность также набирает имя Стефания - в честь песни победителя Kalush Orchestra.

Ранее мы писали, что за пять месяцев в Польше на свет появились около 3 тысяч детей от украинок, бежавших от войны.