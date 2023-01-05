В Киеве за 315 дней войны поженились 22 600 пар и родились 13 965 малышей.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник.

По его словам, с 24 февраля 2022 года родились 7 235 мальчиков и 6 730 девочек. Из них 235 - двойни и три тройни.

"Украинцы стойко выдерживают удары врага, потому что за нами правда и, конечно, победа! В Киеве, каждый день рождаются новые украинцы и создаются новые семьи", - сообщил Поворозник.

Ранее мы писали, что директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи Элла Либанова заявила, что 2023 год будет годом катастрофического падения рождаемости в Украине.

Война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.