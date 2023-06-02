Ночью 2 июня под ударом РФ был Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

В полночь город обстреляли снарядами из тяжелой артиллерии. Обошлось без жертв. Территорию обследуют спасатели.

Напомним, что также сегодня ночью очередной воздушной атаке подвергся Киев. Она была комбинированной. РФ выпустила ракеты и беспилотники. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений благодаря работе сил ПВО.

Война в Украине идет уже 464-й день. Мы следим за новостями 2 июня в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 463-го дня войны. Ночью был новый обстрел Киева. Противник выпустил из Брянской области 10 ракет "Искандер". Все они были сбиты.

Обломки упали на города и привели к жертвам. Крупнейшая трагедия произошла возле больницы №3 в Деснянском районе Киева, где погибли три человека, среди них - 9-летняя девочка. По версии их родственников, они погибли, потому что не смогли попасть в убежище, которое оказалось закрытым.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.