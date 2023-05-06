Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщает об обстреле Никополя.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии по городу выпустили более четырех десятков снарядов.

Попали по промышленному предприятию. Ранены трое работников – мужчины 48, 50 и 58 лет. Другие последствия атаки уточняются, пишет Лысак.

Напомним, сегодня ночью Днепропетровская область подверглась налету иранских беспилотников "Шахид". По словам главы ОВА Сергея Лысака, обломки сбитых беспилотников упали в Синельниковском районе. Выбиты окна в 5 частных домах. Повреждения получили два хозяйственных сооружения и линия электропередач. Сообщается об уничтожении 4-х "Шахидов". Также над Днепропетровской областью сбили с утра еще один беспилотник.

Кроме того, в ночь с 4 на 5 мая Никополь Днепропетровской области также оказался под вражеской артиллерией. Из-за обстрелов в городе повреждены десять частных домов, заборы и хозяйственное сооружение. Разбиты линия электропередач и два газопровода.

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