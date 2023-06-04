Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин впервые подтвердил, что украинские войска все же находятся на юго-западной окраине Бахмута в районе садов.

До этого, с 20 мая, он заявлял, что ЧВК полностью захватило город.

В то время как украинское командование заявляло, что ВСУ продолжают удерживать позиции на юго-западе города в районе разрушенного памятника самолёту.

Напомним, вчера заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские военные контролируют юго-западные окраины города. Также она заявила, что "вагнеровцы" еще остаются в Бахмуте.

Ранее в минобороны сообщали, что наступление украинских войск на флангах Бахмута приостановлено. Также сообщалось, что россияне сейчас занимаются перегруппировкой и заменой "вагнеровцев" регулярными войсками, однако украинские военные всячески мешают им это делать.

Война в Украине идет 466-й день. Мы следим за новостями 4 июня 2023 года в своем онлайне.

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