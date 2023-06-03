В Бахмуте все более значительной становится роль российских десантников после отхода группы "Вагнера". Об этом сообщает Минобороны Британии от 3 июня в Twitter.

С постепенным выводом "вагнеровцев" из Бахмута, в нем все больше появляется регулярных подразделений российской армии, включая десантные войска.

В обзоре говорится, что российские десантники начинают играть все более важную роль в Бахмуте. На данный момент в этот сектор были переброшены части 76-й и 106-й дивизий, а также две дополнительные отдельные бригады Воздушно-десантных войск.

Хотя воздушно-десантные войска потеряли свой "элитный" статус в ходе полномасштабной войны, похоже, что командование стремится сохранить эту более профессиональную резервную часть.

Развертывание воздушно-десантных войск в Бахмуте направлено на удержание линии фронта. И, вероятно, может снизить возможности российских сил в целом реагировать на оперативном уровне.

Как писала "Страна", куратор ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что "вагнеровцев" при выходе из Бахмута хотели подорвать люди Минобороны РФ.

Также сообщалось, что руководство РФ сталкивается с дилеммой в связи с действиями партизанских групп в районе городка Шебекино на российско-украинской границе: либо перебрасывать дополнительные силы к линии фронта, либо усиливать защиту своей границы.

Тем временем война в Украине идет 465-й день. Мы следим за новостями 3 июня 2023 года в своем онлайне.

Накануне редакция подвела итоги минувшего дня: "Цели ракетных ударов по Украине, Байден переступает "красные линии Путина", "минная крепость" на юге".

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