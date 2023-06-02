Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что во время вывода "вагнеровцев" из Бахмута их якобы хотели подорвать представители министерства обороны РФ, но так и не сделали этого.

Заявление куратора публикует его телеграм-канал.

Пригожин отдельно подчеркнул, что "со стороны ВСУ никаких провокаций нет". Если верить Пригожину, получается, что украинская армия дает "вагнеровцам" спокойно уйти с позиций в Бахмуте и не накрывает их огнём. Однако, по его словам, неприятности доставляет другая сторона.

"Что касается провокаций. Со стороны ВСУ на сегодняшних день провокаций в наш адрес не наблюдается, однако надо отметить, что сюрпризы нас ждали с другой стороны. Незадолго до нашего выхода мы обнаружили подозрительную активность на путях нашего выдвижения. Мы обнаружили около десятка мест, где были размещены различные взрывные устройства, начиная от сотен противотанковых мин и заканчивая тоннами пластида – заряда от так называемых "Змей Горынычей". Те, кто закладывал эти заряды, это были представители Министерства обороны. На вопрос, для чего вы это делали, они тыкают пальцем вверх. На вопросы пока не отвечают. Поэтому можно предполагать, что данными зарядами хотели встретить продвигающиеся подразделения ЧВК "Вагнер", хотя колоннами мы не ходим", – заявил Пригожин.

Он также сказал, что "на 2 июня практически 99% подразделений ЧВК "Вагнер" покинули Бахмут".

"Все позиции переданы в надлежащем порядке министерству обороны. Никаких вопросов, замечаний нет", - сказал он.

Отметим, что минобороны РФ до сих пор не разу не подтвердило ротацию в Бахмуте. Также нет ни одного видео, на котором бы "вагнеровцы" осуществляли передачу позиций регулярным войскам, а регулярные войска осуществляли бы их "приемку".

Вчера Пригожин тоже заявлял, что основная часть "вагнеровцев" вышла из Бахмута в тыл.

Как мы писали, с его слов ЧВК "Вагнер" начала вывод своих подразделений из Бахмута 25 мая.