В России продолжается публичное выяснение отношений между "вагнеровцами" и "кадыровцами".

На заявление спикера чеченского парламента Магомеда Даудова, сказавшего, что Евгения Пригожина во Вторую мировую войну поставили бы к стенке за разведение паники, ответил не сам Пригожин, а реальный командир и основатель ЧВК "Вагнер" - Дмитрий "Вагнер" Уткин.

Уткин выразил готовность поговорить с Даудовым как "мужчина с мужчиной".

"Тем более, что друг друга знаем ещё с 1-й и 2-й войны в Чечне", – добавил "Вагнер", вероятно, намекая на то, что Даудов в 1-ю чеченскую войну воевал против России и перешел на сторону РФ в начале 2-й чеченской войны.

На слова чеченского спикера "не забывай, Женя, благодаря кому у тебя частная военная компания, самолеты, вертолеты, 50 тысяч бойцов", Уткин ответил, что "самолеты, вертолеты, РСЗО от вас мы лично не получали".

Также Уткин добавил, что "мы уже находимся в Третьей мировой войне. И в связи с текущими событиями полностью согласен - определенных граждан нужно ставить к стенке, за тот позор, который имеем".

Отметим, что это первое публичное выступление Уткина, о котором мы рассказывали в отдельном материале. До этого он предпочитал нигде "не светиться".

Кроме "Вагнера", "кадыровцам" ответил и один из командиров ЧВК с позывным "Зомби".

Он заявил, что "сотрудники ЧВК" возмущены обвинениями и восприняли их как "личное оскорбление".

"Зомби" сказал, что в споре с "кадыровцами" "вагнеровцы" готовы отстоять "свою честь, достоинство и справедливость с оружием в руках и до последней капли крови".

"А готовы ли вы?" - задал вопрос соратникам Кадырова "Зомби".

Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт вчерашнего разговора президента России Владимира Путина с командиром спецназа "Ахмат" Апты Алаудиновым.

"Да. Это действительно так. Путин часто общается с руководителями подразделений", – сказал Песков.

Алаудинов в числе других соратников Кадырова также выступил с резкими заявлениями в адрес куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Напомним, сегодня Пригожин заявил о выводе основной части "вагнеровцев" из Бахмута.