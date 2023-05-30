Игорь Гиркин-Стрелков обвинил куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в планах организации государственного переворота в России.

Пригожин, напомнил, заявлял о риске революции в РФ по типу 1917 года.

Гиркин заявил, что Пригожин фактически объявил войну части военной и государственной элиты России. Он утверждает, что Пригожин действует не один и обладает сильной поддержкой, поскольку его бы давно устранили.

Вывод "вагнеровцев" из Бахмута в тылы Гиркин также считает свидетельством начала смуты. А грядущее контрнаступление ВСУ может запустить процесс внутриполитических изменений в РФ уже к концу лета.

Пригожин данные обвинения опровергает и заявил, что для таких переворотов у "Вагнера" не хватит ресурсов. Также он говорит о хороших отношениях "Вагнера" с президентом России Владимиром Путиным, передает американский "Институт изучения войны".

Однако Пригожин намекнул на возможность переворота со стороны министра обороны России Сергея Шойгу, в связи с его доступом к российскому спецназу. Пригожин говорит, что "Вагнер" стремится лишь к переменам в российской системе, в то время как некоторые люди в России ожидают настоящей революции.

Ранее "Страна" уже обращала внимание, что интервью Пригожина по сути стало первым антипутинским публичным выступлением представителя российской элиты.

А 25 мая он объявил о начале вывода "вагнеровцев" из Бахмута.