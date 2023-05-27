Захваченный Россией Артемовский завод шампанских вин в Бахмуте должен быть возвращен его нынешним украинским владельцам. Об этом в недавнем интервью заявил куратор "Вагнера" Евгений Пригожин.

По его словам, "частная собственность неприкосновенна".

"Артемовский завод шампанских вин сегодня находится под контролем ЧВК "Вагнер". В нем находится вся продукция, которая находилась на момент прихода туда. Все зафиксировано на видео, и все посчитано, в том числе емкости с еще не разлитым шампанским. У каждого предприятия есть хозяева. И никакая война между государствами, если государство, которое заходит на территорию, хочет сохранить свое лицо, не может быть с изъятием чьей-то частной собственности. Государственная собственность в рамках конфликта между государствами может быть отчуждена, а частная - она неприкосновенна", - заявил Пригожин.

Он сказал, что не знает, кому принадлежит завод.

Согласно открытым данным в список акционеров завода входит экс-нардеп Борис Колесников и его супруга Светлана (на двоих у них порядка 20% акций). Остальные акции - у фирм и людей, связанных с Ринатом Ахметовым.

Оба бизнесмена еще до войны попали в санкционные списки России.

При этом примечательно, что Бориса Колесникова (в отличие от Ахметова и многих других представителей донецкой элиты) нет в списке лиц, чье имущество подлежит конфискации, который в сентябре утвердили в "ДНР".

Но, очевидно, что, если Бахмут останется под контролем РФ, то завод, с вероятностью близкой к 100%, у его нынешних владельцев отберут (также как это произошло с другими крупными предприятиями Донбасса на захваченных территориях). Поэтому, в любом случае, судьба предприятия будет решаться на поле боя и определится по итогам битвы за Бахмут и войны в Украине в целом.

Также "Страна" писала, как Ахметов подал в международный арбитраж иск на РФ за разрушение его активов на Донбассе.