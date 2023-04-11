Украинский миллиардер Ринат Ахметов подает в международный арбитраж иск против РФ с требованием компенсировать убытки, причиненные ему "в результате вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций так называемыми "ДНР" и "ЛНР" под руководством или контролем России в 2014-2017 годах".

Об этом говорится в заявлении его холдинга SCM.

Речь идет о десятках промышленных и энергетических предприятий и объектах недвижимости, в том числе, стадионе "Донбасс Арена" и учебно-тренировочной базе "Кирша".

"Справедливость должна быть восстановлена, и агрессор должен понести как финансовое, так и уголовное наказание. Возмещенные средства я буду вкладывать в восстановление и строительство новых предприятий, создание рабочих мест и рост экономики Украины", - заявил Ахметов.

Ранее сообщалось, что с начала войны Ахметов потерял больше половины своего состояния. В начале 2022 года состояние Ахметова оценивалось в $13,7 млрд, а в июле - уже в $4,9 млрд.

Однако в декабре 2022 года все равно оказался на первой строчке рейтинга 20 самых богатых людей Украины по версии Forbes. По их данным, состояние олигарха уменьшилось до $4,4 млрд.