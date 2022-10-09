Украинский миллиардер Ринат Ахметов встретился с Михаилом Диановым – военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты, защитником "Азовстали", который в сентябре вернулся из российского плена.

Олигарх и военный сфотографировались вместе. Снимок стал, пожалуй, первым публичным фото Ахметова после начала вторжения РФ.

Фотографии с владельцем ФК "Шахтер" Дианов, давний болельщик клуба, опубликовал 8 октября на своей странице в Facebook без комментариев. Но по фото можно понять, что он получил в подарок именную клубную футболку с 36-м номером в честь 36-й отдельной бригады морской пехоты, в которой служит.

Недавно донецкий клуб решил взять на себя финансирование лечения тяжелого ранения руки защитника "Азовстали". Вскоре Дианов отправится в США, где пройдет курс реабилитации, однако сначала он должен набрать 20 кг веса.

При этом ранее украинцы за сутки собрали необходимую сумму на операцию героя.

Напомним, что недавно в "ДНР" ввели "санкции" с "конфискацией" против Ахметова, Виктора Пшонки, Сергея Курченко и других влятельных на Донбассе людей. Всего в списке значатся 140 фамилий.

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