С начала войны украинский олигарх Ринат Ахметов потерял 64% состояния.

Об этом пишет Forbes.

В начале 2022 года состояние Ахметова оценивалось в $13,7 млрд, а в июле - уже в $4,9 млрд.

Ахметову принадлежали два металлургических комбината в Мариуполе: "Азовсталь" и имени Ильича.

Правда, потеряв их, он все равно остался самым богатым бизнесменом страны.

Ранее "Страна" сообщала, что Ахметов избавился сразу от двух критериев олигарха, а потому уже не попадает в их реестр. Это критерий участия в политической жизни из-за потери мандата его бизнес-партнером Вадимом Новинским, а также выход из медийного бизнеса как критерия влияния на медиасферу.

Ахметов заявил, что передал государству лицензии на вещание СМИ. Однако все остальные активы СМИ останутся у его медиагруппы.