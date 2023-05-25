Интервью Пригожина по сути стало первым антипутинским публичным выступлением представителя российской элиты
Недавнее интервью куратора российских наемников из ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина по сути стало первым антипутинским публичным выступлением представителя российской элиты после начала вторжения РФ.
Об этом пишет Telegram-канал "Политика Страны".
Пригожин заявил об угрозе нового 1917 года в РФ и выдал много другой "зрады".
По форме, интервью, естественно, не является ни антивоенным, ни антипутинским. Пригожин критикует Шойгу и Администрацию президента РФ, но при этом заявляет, что "слушается Путина". Он также призывает к новым волнам мобилизации, к переводу экономики на военные рельсы и вообще за превращение России на несколько лет в Северную Корею.
Однако, красной нитью через все интервью проходит мысль о бессмысленности войны, которую начал Путин. О том, что эффект от нее ровно обратный тем целям, которые изначально провозгласили ("денацификация" и "демилитаризация"), о том, что вместо того, чтобы работать с Украиной, создавать из подконтрольной РФ части Донбасса "витрину русского мира", Россия зачем-то вторглась в Украину, "колбася" всех подряд, да еще потом и "обоср@лась" под Киевом, Херсоном и Харьковом.
Путина Пригожин прямо не критикует, но его критика бюрократии и элит напоминает критику Ельциным партноменклатуры в конце 80-х годов, от которой он затем плавно перешел к разгромной критике Горбачева. Кстати, Пригожин довольно положительно оценил Навального, который, по его словам, разоблачал коррупцию в элите и посетовал, что теперь, когда его посадили, разоблачать коррупцию больше некому.
Из интервью в целом вытекает, что главный виновный во всем происходящем не Шойгу и не Герасимов, а Путин, который эту войну начал с целями, о которых никому достоверно неизвестно.
Такого ли эффекта хотел достичь своим интервью Пригожин или его просто "занесло" на теме хайпа – точно сказать трудно. Но именно так оно может восприниматься очень многими.
При этом стоит обратить внимание еще на один момент. По распространенной точкее зрения, нынешняя стратегия Кремля в войне, после провала первоначального плана, заключается в том, чтоб отбить наступление ВСУ, после чего принудить Украину и Запад к заморозке конфликта по нынешней линии фронта через перемирие по "корейскому сценарию", которое бы зафиксировало территориальные завоевания России.
С Запада в последнее время также поступают сигналы, что "корейский вариант", теоретически, возможен, если Украина не добьется впечатляющих успехов в ходе предстоящего наступления в ближайшие месяцы.
Пригожин тоже говорит об этом плане, но считает его малореалистичным, считая, что Запад и далее будет поддерживать Украину, а следовательно нужно готовиться к длительной войне. Действительно ли он считает такой вариант нереальным, либо просто видит для себя более выгодным затягивание войны, что увеличивает его шансы впрыгнуть на вершину российской политической иерархии - вопрос открытый.
Но если действительно стратегия Кремля заключается в том, чтоб отбить наступление ВСУ и затем принудить Киев и Запад к заморозке, то действия Пригожина (включая вывод ЧВК "Вагнер" с фронта, а также, в целом, "зрадную" риторику) реализации этой стратегии, очевидно, не помогают.
Какие будут последствия такого дисбаланса - увидим, возможно, уже в ближайшее время.