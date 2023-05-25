Недавнее интервью куратора российских наемников из ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина по сути стало первым антипутинским публичным выступлением представителя российской элиты после начала вторжения РФ.

Об этом пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Пригожин заявил об угрозе нового 1917 года в РФ и выдал много другой "зрады".

По форме, интервью, естественно, не является ни антивоенным, ни антипутинским. Пригожин критикует Шойгу и Администрацию президента РФ, но при этом заявляет, что "слушается Путина". Он также призывает к новым волнам мобилизации, к переводу экономики на военные рельсы и вообще за превращение России на несколько лет в Северную Корею.



Однако, красной нитью через все интервью проходит мысль о бессмысленности войны, которую начал Путин. О том, что эффект от нее ровно обратный тем целям, которые изначально провозгласили ("денацификация" и "демилитаризация"), о том, что вместо того, чтобы работать с Украиной, создавать из подконтрольной РФ части Донбасса "витрину русского мира", Россия зачем-то вторглась в Украину, "колбася" всех подряд, да еще потом и "обоср@лась" под Киевом, Херсоном и Харьковом.

Путина Пригожин прямо не критикует, но его критика бюрократии и элит напоминает критику Ельциным партноменклатуры в конце 80-х годов, от которой он затем плавно перешел к разгромной критике Горбачева. Кстати, Пригожин довольно положительно оценил Навального, который, по его словам, разоблачал коррупцию в элите и посетовал, что теперь, когда его посадили, разоблачать коррупцию больше некому.



Из интервью в целом вытекает, что главный виновный во всем происходящем не Шойгу и не Герасимов, а Путин, который эту войну начал с целями, о которых никому достоверно неизвестно.



Такого ли эффекта хотел достичь своим интервью Пригожин или его просто "занесло" на теме хайпа – точно сказать трудно. Но именно так оно может восприниматься очень многими.

При этом стоит обратить внимание еще на один момент. По распространенной точкее зрения, нынешняя стратегия Кремля в войне, после провала первоначального плана, заключается в том, чтоб отбить наступление ВСУ, после чего принудить Украину и Запад к заморозке конфликта по нынешней линии фронта через перемирие по "корейскому сценарию", которое бы зафиксировало территориальные завоевания России.



С Запада в последнее время также поступают сигналы, что "корейский вариант", теоретически, возможен, если Украина не добьется впечатляющих успехов в ходе предстоящего наступления в ближайшие месяцы.

Пригожин тоже говорит об этом плане, но считает его малореалистичным, считая, что Запад и далее будет поддерживать Украину, а следовательно нужно готовиться к длительной войне. Действительно ли он считает такой вариант нереальным, либо просто видит для себя более выгодным затягивание войны, что увеличивает его шансы впрыгнуть на вершину российской политической иерархии - вопрос открытый.

Но если действительно стратегия Кремля заключается в том, чтоб отбить наступление ВСУ и затем принудить Киев и Запад к заморозке, то действия Пригожина (включая вывод ЧВК "Вагнер" с фронта, а также, в целом, "зрадную" риторику) реализации этой стратегии, очевидно, не помогают.



Какие будут последствия такого дисбаланса - увидим, возможно, уже в ближайшее время.